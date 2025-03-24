Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии – его оригинальны...

Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии – его оригинальный дизайн посчитали “страшным”Бывший глава Sony Сюхэй Ёсида рассказал, что для рекламы на японском рынке Crash Bandicoot пришлось изменить – персонаж выглядел слишком пугающим.