Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии – его оригинальны...

Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии – его оригинальный дизайн посчитали “страшным”Бывший глава Sony Сюхэй Ёсида рассказал, что для рекламы на японском рынке Crash Bandicoot пришлось изменить – персонаж выглядел слишком пугающим.
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