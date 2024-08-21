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Захарова: Латвия провоцирует расширение военных действий на Украине

Захарова: Латвия провоцирует расширение военных действий на Украине

Поставка Латвией на Украину беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) свидетельствует о нарастающей вовлеченности официальной Риги в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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