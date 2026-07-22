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Ramp открыла всем компаниям счета в стейблкоинах с расчетами через семь блокчейнов

Ramp открыла всем компаниям счета в стейблкоинах с расчетами через семь блокчейнов

Финтех-платформа Ramp сделала счета и платежи в стейблкоинах доступными для всех клиентов. Теперь компании могут хранить, отправлять и получать как обычные доллары, так и USDC и USDT через единую финансовую систему.

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