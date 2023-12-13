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По следам стрельбы в брянской гимназии арестованы четверо. Комментарий Георгия Бовта

По следам стрельбы в брянской гимназии арестованы четверо. Комментарий Георгия Бовта

Числом арестов и посадок правоохранители пытаются показать эффективную работу, однако это не решит проблему безопасности в школах, равно как и не помогут денежные выплаты семьям пострадавших, уверен политологОбвиняемые по делу о стрельбе в гимназии № 5 в Брянске обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения.

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