Россиянам посоветовали менять пластиковые разделочные доски раз в год

Пластиковые разделочные доски при регулярном использовании нужно заменять в среднем ежегодно. Об этом предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, сообщает RT .
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