Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников над регионами России

В ночь на 8 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило российское Минобороны.
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