Германия переживает беспрецедентный кризис системы образования со времён Второй мировой

Сенатор по вопросам образования и молодежи Берлина Катарина Гюнтер-Вюнш провела на днях пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, что многие ученики столичных школ неспособны изучить немецкий язык и математику.
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