Соцсети по паспорту ввели в Нью-Йорке: с января пользователям придется подтверждать возраст для доступа к TikTok и похожим сервисам.
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Соцсети по паспорту ввели в Нью-Йорке: с января пользователям придется подтверждать возраст для доступа к TikTok и похожим сервисам.
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