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Полина Лысенко о Луневе: «Он умеет играть большие матчи, чего не хватало «Динамо». Клубу нужен вратарь, вселяющий уверенность в партнеров»

«Вижу много скепсиса, но, на мой взгляд, трансфер удачный. Конечно, судить будем по результатам, но я позитивно оцениваю перспективу.

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