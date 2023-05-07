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Авиация РФ нанесла удар по аэродрому Школьный под Одессой

Авиация РФ нанесла удар по аэродрому Школьный под Одессой

Минувшей ночью авиация РФ нанесла мощный удар по аэродрому Школьный недалеко от Одессы. Несмотря на то, что точных данных о пораженных целях нет, специалисты уже говорят о серьезном сокращении возможностей ВСУ в использовании авиации и беспилотников.

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