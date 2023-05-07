Авиация РФ нанесла удар по аэродрому Школьный под Одессой

Минувшей ночью авиация РФ нанесла мощный удар по аэродрому Школьный недалеко от Одессы. Несмотря на то, что точных данных о пораженных целях нет, специалисты уже говорят о серьезном сокращении возможностей ВСУ в использовании авиации и беспилотников.