Авиация РФ нанесла удар по аэродрому Школьный под Одессой

Минувшей ночью авиация РФ нанесла мощный удар по аэродрому Школьный недалеко от Одессы. Несмотря на то, что точных данных о пораженных целях нет, специалисты уже говорят о серьезном сокращении возможностей ВСУ в использовании авиации и беспилотников.
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