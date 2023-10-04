Подразделениям уголовного розыска МВД России исполнилось 105 лет

Сегодня отмечается 105 лет со дня образования службы уголовного розыска в системе МВД России. Она была создана во всех регионах страны 5 октября 1918 года на основании постановления коллегии Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР.
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