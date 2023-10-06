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Швеция назвала членство в НАТО условием для передачи Украине истребителей

Швеция назвала членство в НАТО условием для передачи Украине истребителей

Швеция назвала членство в НАТО условием возможной передачи Украине истребителей. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

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Комментарии
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Лев Добрый
По такой тематике надо давать комментарии ВС РФ!👀👈👍😜
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