МВД опубликовало полный список погибших в Дербенте и Махачкале полицейских

Стали известны имена тех, кто погиб при выполнении служебного долга в Дербенте и Махачкале.Официальный представитель МВД России, Ирина Волкова опубликовала в своем телеграм-канале имена и фамилии всех 15 сотрудников полиции, которые погибли в Дагестане.