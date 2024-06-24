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МВД опубликовало полный список погибших в Дербенте и Махачкале полицейских

МВД опубликовало полный список погибших в Дербенте и Махачкале полицейских

Стали известны имена тех, кто погиб при выполнении служебного долга в Дербенте и Махачкале.Официальный представитель МВД России, Ирина Волкова опубликовала в своем телеграм-канале имена и фамилии всех 15 сотрудников полиции, которые погибли в Дагестане.

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