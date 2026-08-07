5th Small Modular Reactor Validated Since June, Poised For Mass Production Another small nuclear reactor has achieved “criticality,” marking the fifth new reactor type to be certified as operationally viable in the United States since June, after none were certified for more than a half-century, as the nation’s “nuclear renaissance” quickly advances to commercial mass-production.
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