Настоящие "Люди Икс": как живут люди с генетическими аномалиями

Кадр из программы «Как устроен мир», РЕН ТВ, Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Сейчас многие диетологи говорят, что для того, чтобы избежать рисков инфарктов и инсультов, нужно есть поменьше мучного и сладкого.
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