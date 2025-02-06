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Настоящие "Люди Икс": как живут люди с генетическими аномалиями

Настоящие "Люди Икс": как живут люди с генетическими аномалиями

Кадр из программы «Как устроен мир», РЕН ТВ, Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Сейчас многие диетологи говорят, что для того, чтобы избежать рисков инфарктов и инсультов, нужно есть поменьше мучного и сладкого.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Спросите у Зеленского, как это у него получается на пианино играть?
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