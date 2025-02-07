Сенатор Ли: передача Украине ядерного оружия грозит третьей мировой войной

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что передача Украине ядерного оружия и ее вступление в Североатлантический альянс могут привести к третьей мировой войне, грозит глобальным конфликтом.
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