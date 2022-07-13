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Гол Овечкина «Амкалу» – лучший на летних сборах «Динамо». Болельщики отдали за него 44,25% голосов

Гол Александра Овечкина признан болельщиками «Динамо» лучшим на летних сборах. Капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче московской команды против «Амкала» (5:0) и забил один гол.

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