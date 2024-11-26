Авиаэксперт Украины: У Израиля и Южной Кореи есть системы против «Орешника»

Житель Империи У них ещё гиперзвука нет а перехватывающие системы как минимум должны быть гиперзвуковыми! 🤔

Алексей Тан А у "них".... ещё с 1917-ого года... вся надежда на ЕВРЕЕВ.... они же для ИХ... са-а-мые ВУМНЫЕ... на планете.