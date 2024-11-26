В Сети появились противоречивые инсайды. Одни говорят, что "Южмаша" больше нет.
Авиаэксперт Украины: У Израиля и Южной Кореи есть системы против «Орешника»
Комментарии
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Житель Империи
У них ещё гиперзвука нет а перехватывающие системы как минимум должны быть гиперзвуковыми! 🤔
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13 час.
Алексей Тан
А у "них".... ещё с 1917-ого года... вся надежда на ЕВРЕЕВ.... они же для ИХ... са-а-мые ВУМНЫЕ... на планете.
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12 час.
АЖ
Александр Жигилий
Да вранье это, были бы у Израля, то недавние прилеты баллистических ракет Ирана были бы, перехвачены! Но увы, как раз наоборот- поразили намеченные цели успешно!!!
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11 час.
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