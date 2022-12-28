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«Спартак» отдал 19-летнего форварда Точилкина в аренду «Куньлуню»

«Спартак» объявил о переходе форварда Германа Точилкина в «Куньлунь». 19-летний игрок молодежной сборной России будет выступать за китайский клуб на правах аренды до конца сезона.

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