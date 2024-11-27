Губернатор Смоленщины Василий Анохин рассказал о реставрации костела

По словам главы региона, в планах восстановить костел полностью. В ходе прямой линии жительница Смоленска спросила у губернатора о деталях реставрации Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – ждет ли здание полноценный ремонт и восстановление или планируется лишь вывести его из аварийного состояния.