Губернатор Смоленщины Василий Анохин рассказал о реставрации костела

По словам главы региона, в планах восстановить костел полностью. В ходе прямой линии жительница Смоленска спросила у губернатора о деталях реставрации Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – ждет ли здание полноценный ремонт и восстановление или планируется лишь вывести его из аварийного состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии