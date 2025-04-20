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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Месси нет голевых действий в 2 матчах подряд впервые в сезоне

Лионель Месси не отметился голевыми действиями в матче МЛС с «Коламбус Крю» (1:0). Ранее форвард «Интер Майами» не набрал очков за результативность в игре с «Чикаго Файр» (0:0).

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