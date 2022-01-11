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Томич в матче с Сафиуллиным заявил, что у него ковид: «Поверить не могу, что никого не проверяют. ПЦР-тесты никто не делает»

Австралиец Бернард Томич, по ходу матча с Романом Сафиуллиным в первом круге квалификации Australian Open, заявил судье, что у него, скорее всего, коронавирус.

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