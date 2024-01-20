Как просить прощения, чтобы очистить себя от негатива. Подарок с наговором. Примирение с женщиной. Если человек далеко или его уже нет

Если вы сильно обидели человека, а помириться нет возможности, негатив тем временем укореняется. Часто бывает, что отсылают проклятья, которые сначала не видны, но потом спустя время начинает прирастать к карме человека, мешать делам, менять линию судьбы.
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