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Эзотерический салон Зои Мирт

2 подписчика

Как просить прощения, чтобы очистить себя от негатива. Подарок с наговором. Примирение с женщиной. Если человек далеко или его уже нет

Как просить прощения, чтобы очистить себя от негатива. Подарок с наговором. Примирение с женщиной. Если человек далеко или его уже нет

Если вы сильно обидели человека, а  помириться нет возможности, негатив тем временем укореняется.  Часто бывает, что отсылают проклятья, которые сначала не видны, но потом спустя время начинает прирастать к карме человека, мешать  делам, менять линию судьбы.

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