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Представитель Лоррана поставил точку в вопросе перехода бразильца в ЦСКА

Представитель Лоррана поставил точку в вопросе перехода бразильца в ЦСКА

Тьяго Фрейтас, представитель полузащитника бразильского «Фламенго» Лоррана, высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

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