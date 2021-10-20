Чизкейк с ягодным желе

Летом хочется легкости во всем, даже в десертах. Попробуйте нежное сочетание сливочного чизкейка с легким желе — вы будете в восторге!Ингредиенты:Для желе 150 г свежей малины 10 г желатина 400 мл вишневого сока 100 г сахараДля начинки 400 г жирного творога 200 г сметаны 200 г сахара 3 яйца 1 пакетик ваниального сахараДля основы 200 г песочного печенья 190 г сливочного масла 30 г жареного фундука или миндаля (только ядрышки, без шелухи)Приготовление:Для основы блендером отдельно измельчите орехи и печенье.