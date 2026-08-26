Автоюрист Воропаев: мотоциклы и самокаты нельзя парковать в подъезде

Россияне не имеют права парковать мотоциклы, мопеды и самокаты в подъездах и лифтовых холлах. Об этом «Москве 24» рассказал автоюрист Лев Воропаев, комментируя новость о том, что жильцы одного из столичных ЖК пожаловались в интернете на то, что соседи паркуют мотоциклы прямо в общем холле.