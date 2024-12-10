«Черное небо» накрыло Новосибирск

В Новосибирске действует режим «черного неба». В Новосибирске сегодня, 10 декабря, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.
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