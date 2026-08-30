В Нигерии связали заболеваемость дифтерией с отсутствием прививок у детей

Около половины всех случаев заболевания дифтерией в штате Кано Нигерии с 2022 года — это дети, которые никогда не прививались от этой болезни, заявил генеральный директор Центра по контролю заболеваний штата Мухаммад Аббас 29 августа, сообщает нигерийское издание Punch.