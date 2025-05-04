Женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка

В Великобритании 36-летняя женщина, родившаяся без матки, выносила и родила здорового ребенка. Это стало возможно после того, как ее старшая сестра пожертвовала свой орган ради появления на свет племянников.
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