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Женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка

Женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка

В Великобритании 36-летняя женщина, родившаяся без матки, выносила и родила здорового ребенка. Это стало возможно после того, как ее старшая сестра пожертвовала свой орган ради появления на свет племянников.

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