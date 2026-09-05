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Ивановские новости

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Ивановскую область 5 сентября ожидает сильный ветер

Ивановскую область 5 сентября ожидает сильный ветер

Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Ивановской области с полудня до 22 часов 5 сентября. МЧС рекомендует соблюдать осторожность и напоминает номер экстренной помощи — 112.

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