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Врач-онколог Карасев назвал продукт, приводящий к раку кишечника быстрее сахара

Врач-онколог Карасев назвал продукт, приводящий к раку кишечника быстрее сахара

Регулярное употребление колбасы опасно для здоровья и может привести к онкологическому заболеванию.Регулярное употребление копченой колбасы может нанести серьезный вред здоровью, в том числе, привести к развитию онкологического заболевания.

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