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Царьград

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"Называл меня милочкой": поиски мужчины на Урале завершились трагично

"Называл меня милочкой": поиски мужчины на Урале завершились трагично

Загадочно пропавшего в Сухом Логе электромонтера искали девять месяцев. Семья не верит в предварительную версию причины его гибели.

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