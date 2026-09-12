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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«На ЧМ-2026 футбол не был главным приоритетом. Капитализм и деньги были важнее». Менье об отмене дисквалификации Балогуна

Защитник сборной Бельгии Тома Менье высказался об отмене красной карточки для форварда сборной США Фоларина Балогуна во время чемпионата мира.

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