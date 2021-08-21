Жара начнет покидать центр Европейской части страны с 23 августа

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с понедельника будет изменяться циркуляционный механизм на Европейской территории и направление перемещения воздушных масс – сначала с запада, потом с северо-запада, а затем с севера.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с понедельника будет изменяться циркуляционный механизм на Европейской территории и направление перемещения воздушных масс – сначала с запада, потом с северо-запада, а затем с севера.
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