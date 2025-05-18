Бекхэм сделал подарок Овечкину

Футболист Бекхэм подарил хоккеисту «Вашингтона» Овечкину бутсы Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм сделал подарок российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.
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