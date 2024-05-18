Сенатор Игорь Мурог назвал тему поддержки участников СВО приоритетной

На личный прием обратился отец участника СВО, погибшего при исполнении служебного долга, с просьбой оказать помощь и разобраться с документами по представлению сына на звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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