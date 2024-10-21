Главный врач челябинского онкоцентра Ростовцев остался в СИЗО до 2025 года

Челябинский облсуд 21 октября утвердил решение, по которому главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве, останется в СИЗО до 2025 года.
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