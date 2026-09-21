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57% россиян уверены, что работодатель экономит на них

57% россиян уверены, что работодатель экономит на них

Треть россиян считают, что их условия труда изменились в худшую сторону, а почти 60% работников в стране уверены: нынешний работодатель экономит на них.

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