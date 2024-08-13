LYRIQ – Все в шоке

Жаркая новинка августа от LYRIQ уже на всех цифровых площадках!На этой неделе состоялась премьера клипа на самую зажигательную из всех танцевальных и самую танцевальную из всех зажигательных песен этого лета «Все в шоке» в исполнении LYRIQ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии