LYRIQ – Все в шоке

Жаркая новинка августа от LYRIQ уже на всех цифровых площадках!На этой неделе состоялась премьера клипа на самую зажигательную из всех танцевальных и самую танцевальную из всех зажигательных песен этого лета «Все в шоке» в исполнении LYRIQ.