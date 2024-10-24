Сотрудники Госавтоинспекции Якутии провели незабываемое мероприятие в сельской школе

В рамках регионального месячника по безопасности дорожного движения по снижению детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Вилюйского района Сергей Винокуров и Сергей Михайлов совместно с юными инспекторами движения ИТЦ «Кэскил» города Вилюйска руководитель Федорова Мария Ивановна побывали в гостях в школе села Сыдыбыл.