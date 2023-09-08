Не понимаю всего этого многоголосого кипиша относительно Армении. «Охоспеди! Мы её теряем! Всё пропало!».
Мы теряем Армению! Да вообще - пофиг
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Эти совместные учения с американцами не случайны , вероятно в скором времени начнутся обострения с азербайджанцами. Как представляется, вся политика Пашиняна заключается в смене ориентации с России на США , для этого он готов временно пожертвовать и Карабахом , а потом уже при поддержке Запада завоевать его обратно.России же ни в коем случае нельзя лишаться военных баз в Закавказье.
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10 час.
Стас Гулинов
"Временно пожертвовать Карабахом"?..... игорёк, ты слышал, чем известен Карабах?
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9 час.
ММ
Маргарита Марго
Армяне не православные. У них армянская церковь. Там ереси больше чем религии. Вы хоть знакомы с их верой?
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4 час.
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