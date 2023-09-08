Закон и Порядок

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Мы теряем Армению! Да вообще - пофиг

Мы теряем Армению! Да вообще - пофиг

Не понимаю всего этого многоголосого кипиша относительно Армении. «Охоспеди! Мы её теряем! Всё пропало!».

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Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Эти совместные учения с американцами не случайны , вероятно в скором времени начнутся обострения с азербайджанцами. Как представляется, вся политика Пашиняна заключается в смене ориентации с России на США , для этого он готов временно пожертвовать и Карабахом , а потом уже при поддержке Запада завоевать его обратно.России  же ни в коем случае нельзя лишаться военных баз в Закавказье.
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10 час.
Стас Гулинов
&quot;Временно пожертвовать Карабахом&quot;?..... игорёк, ты слышал, чем известен Карабах?
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9 час.
ММ
Маргарита Марго
Армяне не православные. У них армянская церковь. Там ереси больше чем религии. Вы хоть знакомы с их верой?
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4 час.

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