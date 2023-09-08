Мы теряем Армению! Да вообще - пофиг

ИД

Игорь Джанти

Эти совместные учения с американцами не случайны , вероятно в скором времени начнутся обострения с азербайджанцами. Как представляется, вся политика Пашиняна заключается в смене ориентации с России на США , для этого он готов временно пожертвовать и Карабахом , а потом уже при поддержке Запада завоевать его обратно.России же ни в коем случае нельзя лишаться военных баз в Закавказье.