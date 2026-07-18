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Мы из Советского Союза

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19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

Мой главный девиз: МИР! Художник Юрий Кершин. 1979 год. https://t.me/vatnikstan/12659 46 лет назад лет назад в Москве начались XXII летние Олимпийские игры Это была первая олимпиада, которая проходила в социалистическом государстве.

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