Мостовой назвал лучших форвардов РПЛ: «Кордоба и Кассьерра» 

«Джон Кордоба — один из двух лучших нападающих лиги. Второй, наверное, Матео Кассьерра. Когда «Краснодар» начал идти на первом месте, я выделял Кордобу, линию защиты и полузащитников Александра Черникова и Никиту Кривцова.