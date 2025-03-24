Спортсмен из Ленобласти одержал победу на чемпионате России по настольному теннису

Соревнования проходили в Казани В Казани завершился чемпионат России по настольному теннису, в финале которого за победу боролись два представителя Ленинградской области — Максим Гребнев и Сергей Фильчев.
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