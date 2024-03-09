Министерство обороны России в субботу, 9 марта, в ходе брифинга сообщило о ситуации на Авдеевском направлении.
ВС РФ отразили семь контратак на Авдеевском направлении
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В каждом автомате есть ствол для стрельбы гранатой. Если в этот ствол поместить заряд, аналогичный обычному охотничьему патрону, то вероятно появится возможность сбивать летящие дроны дробью. Там много не надо. Передайте идею оружейникам. Они придумают.
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