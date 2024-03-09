ВС РФ отразили семь контратак на Авдеевском направлении

ИО

Игорь Овчаренко

В каждом автомате есть ствол для стрельбы гранатой. Если в этот ствол поместить заряд, аналогичный обычному охотничьему патрону, то вероятно появится возможность сбивать летящие дроны дробью. Там много не надо. Передайте идею оружейникам. Они придумают.