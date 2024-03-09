ВС РФ отразили семь контратак на Авдеевском направлении

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В каждом автомате есть  ствол для стрельбы  гранатой. Если  в этот ствол  поместить заряд, аналогичный обычному охотничьему патрону, то вероятно появится возможность сбивать  летящие дроны дробью. Там много не надо. Передайте идею оружейникам. Они придумают.
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