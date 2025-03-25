Дорожная карта развития стратегии Terminator: Dark Fate – Defiance Команда RTS Terminator: Dark Fate ...

Дорожная карта развития стратегии Terminator: Dark Fate – DefianceКоманда RTS Terminator: Dark Fate – Defiance активно работает над развитием игры и раскрыла планы на 2025 год, обещающие обновления мультиплеера, новый режим и сюжетное дополнение.
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