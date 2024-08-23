Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

Московские школьники завоевали 35 медалей на международных олимпиадах Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что столичные школьники сохраняют безусловное лидерство на олимпиадах.
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