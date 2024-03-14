"Если не изберёте Путина - Россия развалится на 29 осколков"

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Sergey Ivanov

«Мохаммед Сидик Афган – афганский философ и математик. Один из величайших гениев мира, внесенный ООН и Юнеско в Список достояния человечества». . Вот как раз ЭТО и есть самое тупое! У этого математического гения хватило мозгов только на то, чтобы жонглировать цифрами- и это вместо того, чтобы предъявить грамотные факты, теорию исторического развития (если он и в самом деле математик, а не шарлатан)- и на основании этого делать какие- о политические выводы. Жулик этот «математик». Жулик, проходимец и графоман. Неужели найдется дурак, который всерьез поверит, что вот эта персона «находится под защитой ЮНЕСКО? Вот перемножил 45 х 45 = 2025 и нак основании этого делает политические выводы о судьбах страны! А я вспоминаю другой прецедент: Одно время было модно искать в размерах пирамиды Хеопса какой- то тайный смысл. И нашелся один русский (советский) математик, который перевел все размеры в поллитровки! Результат получился ошеломительный! Оказывается, в этой пирамиде заключены все знания о Вселенной! Там было расстояние от Земли до Солнца (выраженное в поллитровках). Там было указано, сколько миллиардов поллитровок назад образовалась планета Земля. И очень много чего еще! Был там о объем всей воды в океанах (в поллитровках, конечно). Бала закодирована длина экватора- то есть, сколько поллитровок надо, чтобы опоясать Землю по экватору... И многое, многое другое!!