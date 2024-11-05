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Царьград

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Новосибирский ресторатор Денис Иванов передал свой бизнес девушке из шоу

Новосибирский ресторатор Денис Иванов передал свой бизнес девушке из шоу

Сибиряк стал участником шоу "Теперь я босс".Новосибирский ресторатор Денис Иванов стал участником нового выпуска шоу "Теперь я босс" и на неделю передал свой бизнес Алёне Евсейчевой, а сам возглавил её ресторан "Дачные сезоны".

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