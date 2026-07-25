Александр Полегенько/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский, новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и другие представители украинских властей рассматриваются как законные цели для Вооруженных сил России.
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