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В Запорожской области назвали Зеленского законной целью после удара по турбазе

В Запорожской области назвали Зеленского законной целью после удара по турбазе

Александр Полегенько/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский, новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и другие представители украинских властей рассматриваются как законные цели для Вооруженных сил России.

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